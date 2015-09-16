حرمان طلاب واقعة التلاعب بأوراق الإجابة بكفر الشيخ 5 سنوات من الامتحان

قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه تم اكتشاف واقعة التلاعب فى أوراق الإجابات فى مدرسة الحامول الثانوية بنين، بعد تعدد الشكوى من أولياء أمور بعض الطلاب الذين اتهموا مسئولى المدرسة بالتلاعب فى أوراق الإجابة لصالح طلاب آخرين.

وأضاف أنه شكل ثلاث لجان متتابعة من كبار الموجهين التعليميين بمديرية التعليم التابعة للمحافظة، والذين أكدوا وجود تلاعب فى أوراق الإجابات، لافتا إلى أنه على الفور اتخذ قرار وقف هؤلاء المدرسين وتحيلهم إلى التحقيق، موضحا أنه إذا ثبت دفع رشاوى للمدرسين من قبل الطلاب سيتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف عبد الواحد خلال مداخلة تليفزيونية، أن التلاعب تم اكتشافه عن طريق وجود علامات، وإضافة درجات على بعض الأسئلة التى لم يتم الإجابة عنها ووجود درجات زيادة عن الدرجات الصحيحة، موضحا أن هذا التلاعب أدى إلى تغير بعض النتائج لعدد من الطلاب الذين لا يستحقون النجاح من راسب إلى ناجح، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع الطلاب الذى تم لصالحهم التلاعب بحرمانهم من دخول الامتحان لمدة خمس سنوات.

وأوضح عبد الواحد، أن التحقيقات تجرى الآن مع المدرسين الذين تم إيقافهم عن العمل فى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه حال ثبوت واقعة دفع رشاوى لهؤلاء المدرسين من الطلاب الذى تم التلاعب لصالحهم سيتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.