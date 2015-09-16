ننشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين الفردى بمحافظة أسوان

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، الكشوف النهائية للمرشحين على النظام الفردى، لعضوية مجلس النواب 2015، عن دوائر محافظة أسوان وهم "أسوان وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة".

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المرشحين المقبولين من قبل لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح.



>

دائرة قسم أسوان



>

دائرة قسم أسوان



>

دائرة مركز دراو



>

دائرة مركز دراو



>

دائرة مركز إدفو



>

دائرة مركز إدفو



>

دائرة مركز إدفو



>

دائرة مركز كوم أمبو



>

دائرة مركز نصر النوبة



>

جانب من تقديم المرشحين