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ننشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين الفردى بمحافظة أسوان

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، الكشوف النهائية للمرشحين على النظام الفردى، لعضوية مجلس النواب 2015، عن دوائر محافظة أسوان وهم "أسوان وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة".

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المرشحين المقبولين من قبل لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح.

دائرة قسم أسوان -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة قسم أسوان

دائرة قسم أسوان -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة قسم أسوان

دائرة مركز دراو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز دراو

دائرة مركز دراو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز دراو

دائرة مركز إدفو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز إدفو

دائرة مركز إدفو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز إدفو

دائرة مركز إدفو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز إدفو

دائرة مركز كوم أمبو -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز كوم أمبو

دائرة مركز نصر النوبة -اليوم السابع -9 -2015
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دائرة مركز نصر النوبة

جانب من تقديم المرشحين -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من تقديم المرشحين


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