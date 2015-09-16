الوفد يخوض انتخابات القليوبية بـ١٣ مرشحا فرديا أبرزهم مدير الانتربول الأسبق

أكد محمود سيف النصر عضو الهيئة العليا للوفد أن حزب الوفد ينافس بقوة فى مختلف دوائر محافظة القليوبية لحصد مقاعد الدائرة.

وأكد سيف النصر انه تم الدفع ب13 مرشحا على المقاعد الفردية، حيث تم الدفع باللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير الانتربول الاسبق ومدير امن الاسكندرية السابق، ليكون مرشحا للوفد فى دائرة القناطر لما يمتلكه من ثقل سياسى وإنتخابى وفى شبين القناطر تم الدفع بالدكتور ياسر الهضيبى مرشحا عن الحزب بالدائرة ووزير التعليم الأسبق جمال العربى فى دائرة قسم بنها وترشح محمود العمريطى نقيب المعلمين بدائرة مركز بنها.

وفى دائرة قسم شبرا الخيمة ثان تم الدفع بمحمد ابراهيم المغربى القيادى بالحزب الوفد واحد رجال الأعمال المميزين والذين لهم بصمات اجتماعية وانسانية فى مدينة شبرا الخيمة ودوره فى الجلسات العرفية والصلح بالدائرة.

وفى دائرة قسم اول شبرا الخيمة تم الدفع بالمهندس محمود عطية والمهندس حسين عشماوى فى دائرة قليوب وماهر محاريق بمركز قليوب.

وقال سيف النصر انه جارى التجهيز لحملات انتخابية قوية تعتمد على التواصل بين الجماهير والمرشحين والحل الفعلى للمشكلات وخلق أسس من التواصل مبنية على الاحترام، مضيفا انه تم الاعتماد فى اختيار المرشحين على المرشحين القادرين على التشريع بإعتبار أن البرلمان المقبل يتطلب نائب تشريعى لاصدار مشروعات القوانين المكملة للدستور.

واكد أنه جارى تشكيل غرف عمليات بجميع المقرات الوفدية بالاضافة للغرفة المركزية بشبرا الخيمة لمتابعة تحركات المرشحين ومواجهة العقبات التى يتعرضون لها وبحث اليات دعمهم وحتى إنتهاء الإنتخابات.