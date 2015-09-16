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جامعة سوهاج تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى ألعاب القوى

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جامعة سوهاج تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى ألعاب القوى جامعة سوهاج تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى ألعاب القوى
حصدت جامعة سوهاج المركز الثانى فى سباق 100متر والثالث فى سباق 400 متر عدو طالبات بينما حصلت على المركز الرابع فى سباق 1500 متر عدو طلاب فى مسابقات العاب القوى التى أقيمت اليوم على أرض استاد الإسماعيلية الدولى الرياضى، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات العاشر بالإسماعيلية والذى تنظمه جامعة قناة السويس فى الفترة من 12-17 سبتمبر الجارى، صرح بذلك الدكتور يحى ثابت يحى المشرف على ألعاب القوى.

وجانبه قال الدكتور أشرف أبوالوفا مدرب فريق الجامعة فى العاب القوى إن غداً الثلاثاء ستقام التصفيات النهائية فى ألعاب القوى المختلفة وبنتيجة تلك المسابقات سيتحدد أصحاب الميداليات الذهب والفضة والبرونز فى هذه الألعاب.

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