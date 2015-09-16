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محمد المعيني: السمع والطاعة

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محمد المعيني: السمع والطاعة محمد المعيني: السمع والطاعة

قال محمد عبدالله المعيني، مستشار قانوني: «شرف لكل بيت إماراتي أن يرفرف علم الدولة عالياً عليه، ويزداد شرفاً حين يكون لإظهار التضامن مع قواتنا المسلحة الباسلة التي ضرب رجالها أروع الأمثال في التضحية من أجل الوطن، وتلبية لنداء الواجب».

وأضاف: ما أجمل أن نمتثل لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإظهار التضامن مع قواتنا الباسلة عبر رفع العلم على بيوتنا والمؤسسات، وهذا أقل القليل لإبراز ما نكنه من حب وتقدير لقواتنا المسلحة.

وقال: قمت وأقاربي برفع علم الدولة على أسطح بيوتنا بمجرد سماعنا الدعوة، إذ لا يخلو بيت في الإمارات من العلم، فقد اعتدنا أن نرفعه في شهر نوفمبر استعداداً لليوم الوطني، وما أجمل هذه المشاركة الجميلة.

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