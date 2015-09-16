أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعيد عبدالله: تعميق الولاء للوطن

Google+ Print
سعيد عبدالله: تعميق الولاء للوطن سعيد عبدالله: تعميق الولاء للوطن

قال الدكتور سعيد عبدالله، رئيس برنامج البورد العربي لطب المجتمع في أبوظبي، إن رمزية رفع العلم في هذا الظرف دليل على قوة تلاحم الشعب مع قادته ومساندته القوات المسلحة التي تدافع عن مكتسبات الوطن وتحافظ على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الأعلام في كل مكان بالدولة لتؤكد للجميع قوة تلاحمنا وتضامننا مع القوات المسلحة وإرسال رسالة للجميع عن صدق انتماء أبناء الوطن، وحقيقة تلاحمهم وقوة توحدهم تحت راية الوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن عَلَم الإمارات مجموعة من القيم التي تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية والمتمثلة في هذا العلم الذي يعكس اتحاد سبع إمارات تحت مظلة دولة وقيادة واحدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز أواصر الولاء والانتماء بين صفوف أفراد المجتمع، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية