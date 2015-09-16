سعيد عبدالله: تعميق الولاء للوطن

قال الدكتور سعيد عبدالله، رئيس برنامج البورد العربي لطب المجتمع في أبوظبي، إن رمزية رفع العلم في هذا الظرف دليل على قوة تلاحم الشعب مع قادته ومساندته القوات المسلحة التي تدافع عن مكتسبات الوطن وتحافظ على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الأعلام في كل مكان بالدولة لتؤكد للجميع قوة تلاحمنا وتضامننا مع القوات المسلحة وإرسال رسالة للجميع عن صدق انتماء أبناء الوطن، وحقيقة تلاحمهم وقوة توحدهم تحت راية الوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن عَلَم الإمارات مجموعة من القيم التي تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية والمتمثلة في هذا العلم الذي يعكس اتحاد سبع إمارات تحت مظلة دولة وقيادة واحدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز أواصر الولاء والانتماء بين صفوف أفراد المجتمع، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي.