مغردون: رايتنا خفاقة بحكمة قادتنا وتضحيات جنودنا

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع وسم دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإظهار التضامن مع قواتنا المسلحة، والتلاحم مع القيادة عبر رفع علم الإمارات على بيوتنا ومزارعنا ومؤسساتنا وجميع أنحاء بلدنا.

وحل وسم #ارفع_علم_الإمارات_عالياً ضمن المراكز الأولى في الترند العالمي وتعدت نسبة مشاهدته نفق «ترند الإمارات» 62 مليون مشاهدة حول العالم حتى مثول الصحيفة للطباعة.

وعبر المغردون عن امتنانهم لجنود الإمارات البواسل، مؤكدين أن علم الإمارات سيبقى عالياً بفضل حكمة قيادتنا وتضحيات وهمة وعزيمة جنودنا البواسل.

وغرد سيف الدرعي «عَلَم الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوّناً بل قلب ينبض في صدور أبناء زايد، وسيبقى علمنا شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات، نسأل الله أن يحفظ دولتنا، ورفرف يا علم دامك على عز الوطن معقود فداك ارواحنا يا قبلة العالم ونيشانه».

راية خفاقة

ودون عاشق الوطن «أعلامنا سترف دائماً وسنسقيها من دمائنا لتبقى دائماً شامخة وسيسجل التاريخ دور الإمارات الفعال بحفظ الأمن والعدل للجميع»، وقال سيف بن عليان الظاهري «نفديك بالأرواح يا وطن الغالي»، وغرد الإعلامي محمد عبيد هلال «علم الإمارات رمز المجد وعزة الوطن وشموخه»، وشاركه د. محمد العبيدلي «ستبقى رايتنا بإذن الله شامخة عالية تحكي قصة وطن عظيم وشعب وفي وجنود سطروا الأمجاد«.

أما احمد السطقري فغرد «أقوم احتراماً لهذا العلم ورمز اتحاد الوفا والهمم ستبقى لنا بيرقاً شامخاً تعانق بالعز عالي القمم»، وغرد احمد المرزوقي «لنرفع علمنا عالياً شامخاً كشموخ «الجبال» تكريماً لأبطالنا الشُهداء لنرفع علمنا تضامناً مع قادتنا وقواتنا».

حب وفخر وعز

وتفاعل عمر البريكي مغرداً «علم بلادي يرفرف في سماء العز والفخر هنيئا لك المجد يا وطني، وكما رفعه رجالنا البواسل في أرض المعارك وتفانوا في الحفاظ خفاقاً في السماء»، ودون حسن الإماراتي «يا بلاد العز والفخر يا دار زايد نرفع علمنا فوق ولأجله نزيل الشدايد»، وشاركه طارق سعيد علاي «الله يدوم علم دولة الإمارات عاليا»، وتفاعل عبدالله المنصوري «سنرفعه حباً وفخراً وعزاً لتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة، نفديك بالأرواح يا وطن»، ودون طلال الفليتي «وطني يسطر أروع ملاحم العزة والكبرياء وجنودنا يقارعون الأعداء بإرادتهم الصلبة والقلوب العامرة بحب الإيمان والوطن».

وقال ابراهيم سبيعان «أرواحنا رهن الإشارات فدوة للوطن في المُلِمّات أدعي الله للإمارات يحفظها من كل البلِّيات»، ودونت عائشة آل علي «اشهدي يا نجوم السماء ويا رعود الشتاء موطني لا يساويه ثمن«.

وتفاعل بو حميد مغرداً «علم بلادي الغالية دائماً عال يعانق السماء الله يعز بلادنا ويرفع شأنها»، وقالت مريم «العلم نيشان عز للوطن معقود بالفخر والكرامة والإباء رفرف يا علم عالياً لتبقى شامخا في العلا»، وتفاعل حسن راشد «الخلاصة يا زعيم المرجلة إن كل الشعب في أمرك يثور ولي بديتَه يا محمد كمّله كلنا وياك يا صقر الصقور».

شموخ وقوة

ودون سلطان المنهالي «لأن مكانه دووم فالعالي راسخاً وشامخاً»، في حين غرد بو منصور «الله يحفظ بلادي ويدوم نصرها بإذن الله»، وشاركه راشد الجسمي «ارفع ليبق شامخاً، رمز الوحدة والقوة والمجد، ليبقى دوما في الأعماق، ليعلو عزاً ترقبه الأحداق، ليرفرف خفاقاً في الآفاق»، وقال محمد الظهوري «قلوبنا معكم يا جيشنا الباسل أنتم حماة الدين والوطن نسأل الله أن يحفظكم ويمن علينا بالنصر القريب يا رب العالمين»، ودونت مريم عيسى السعيدي «داري علمها كلّ ما شاش ورِفل يرفِل بعزّة قايدٍ ما ضامها»، وجاءت تغريدة خليفة «رفرف يا علم رفرف البيت متوحّد في سبعك أركان رفرف يا علم رفرف حنّا دونك نهزّ أوطان عاش الوطن عاش الوطن«.

وتفاعلت فاطمة «علم الإمارات دائما يرفرف عاليا وسيبقى دائما يرفرف عاليا بإذن الله وبعزيمة وعزم المخلصين من أبناء الوطن».

العلم يرفرف بالانتماء للوطن

أكد المغردون أن العلم وحد الدولة تحت راية المحبة والتلاحم والسلام، فهو يرفرف بالانتماء للوطن الغالي والولاء لقيادتنا الرشيدة، وطن في قلوبنا، وقال عبدالله العيدروس «رفرف يا علم، بكل فخر وحب وانتماء وعز»، وتفاعل المحامي محمد الغفلي «ارفع علم الإمارات عالياً ارفعه بالأفعال لا بالأقوال كما رفعه شهداؤنا وجنودنا البواسل فزادونا عزاً وفخرا»، وجاءت مشاركة حمد المطيوعي «ستبقى شامخاً عالياً بإذن الله».

وغرد بومحمد «يا بلاد العز والفخر يا دار زايد نرفع علمنا فوق ولأجله نزيل الشدايد»، ودون عبدالله الزعابي «علم وحدنا تحت راية المحبة والتلاحم والسلام علم يرفرف بالانتماء للوطن الغالي والولاء لقيادتنا الرشيدة وطن في قلوبنا»، وتفاعلت جوري الشامسي «يامرنا بوراشد ونحن نلبي بكل فخر ونردد سيظل علمنا عاليا شامخاً يرفرف خفاقاً في سماء المجد»، في حين دون مبارك اليافعي «كل الشكر لرجال قواتنا المسلحة البواسل هم حماة الوطن والاتحاد ودرعه المتين وحصنه الحصين».

عز وفخر وقال ذياب الشامسي «العلم عالي وللعليا سبوق، رفرف بعزّه على عالي النوائب»، وغرد محمد آل علي «يا علمنا رف في عالي السما -رافعينك صانعين الاتحاد يبذلون ويفتدونك بالدماء»، ودون علي بن سالم الكعبي «زايد صنع عزّك وعلّا شــانك ويدين من لا يرفعك مقطوعه افخر وتيجان الفخر تيجانك يمنى خليفه باوسطك مطبوعه».

وشارك سلطان المنصوري «تضامناً وحباً وولاء لقادتنا وتضامناً مع قواتنا المسلحة التي تسطر اروع البطولات»، وتفاعل سلطان المر البادي «ايام للفخر ولابد ان نحتفل بما ننجزه في ارض اليمن، ارفعه علماً على كل شاهد في ارض الوطن».

وقالت فطيم «علمنا دوم في العالي وبوراشد يامر ونقوله تم»، وتفاعل عبدالرحمن بن محمد «الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلّا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم»، وشاركت ميثاء «الله يحفظ بلادنا الغالية وشيوخنا وجيشنا من كل شر ويدوم علينا الأمن والأمان».

وغرد احمد بن ناصر الدهماني «دايما علمنا مرفوع ونقول يا خصيم الدار شوف وموت غصه»، وشاركت بثينة السويدي «كمية الفخر لي احس به شي ما ينوصف، الله يديم علينا حب الوطن»، ودون أبو فهد «يستاهلون المدح جيش الإمارات وعسى علمها دايم الدوم مرفوع عيال زايد محتمين المهمات شفهم بمأرب دكو حصون وجموع».