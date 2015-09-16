محمد بن راشد: أسماء شهدائنا ستحفظ بكل شرف في صفحات تاريخ بلادنا

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جولاته على مجالس عزاء شهداء الوطن والواجب من منتسبي قواتنا المسلحة البطلة الذين قضوا وارتقوا شهداء عند ربهم أثناء قيامهم بواجبهم في ساحات الشرف دفاعاً عن الحق والشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقاءاته أسر وذوي الشهداء الأبرار أن الشهداء هم أبناء هذا الوطن وقيادته وستحفظ أسماؤهم في صفحات تاريخ بلادنا بكل فخر وشرف لتنتقل من جيل إلى جيل وتظل نبراسا ينير دروب هذه الأجيال نحو العزة والكرامة والعطاء لهذا الوطن الغالي الذي لا يعز عليه عزيز، وابتهل سموه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا رحمة واسعة ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدم سموه أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي واجب العزاء في الشهيد البطل سيف عيسى عبيد النقبي إذ أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد في مدينة خورفكان عن صادق عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

مواساة

ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس عزاء الشهيد البطل راشد محمد عباس البلوشي في مدينة كلباء، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد، متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم سموه بعد ذلك صادق عزائه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد البطل حسن محمد حسن الطنيجي خلال زيارة سموه مجلس عزاء الشهيد في مدينة كلباء، داعياً الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وزار سموه كذلك في مدينة كلباء مجلس عزاء الشهيد البطل راشد ناصر سيف الزعابي إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وقدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه واجب العزاء في الشهيد البطل سعيد راشد مبارك النيادي إذ زار سموه مجلس عزاء الشهيد في منطقة مزيد في مدينة العين. وأعرب لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته، راجياً المولى جل شأنه أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.