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تقرير لجنة الطب الشرعى يؤكد تطابق خط طالبة"الصفر"مع أوراق الإجابة

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تقرير لجنة الطب الشرعى يؤكد تطابق خط طالبة"الصفر"مع أوراق الإجابة تقرير لجنة الطب الشرعى يؤكد تطابق خط طالبة"الصفر"مع أوراق الإجابة
انفرد برنامج "البيت بيتك" بتقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قبل مصلحة الطب الشرعى لفحص أوراق طالبة صفر الثانوية مريم ملاك، حيث كشف التقرير تطابق خط الطالبة مع الخط الموجود فى أوراق الإجابة التى قدمتها وزارة التربية والتعليم، وأن اللجنة أودعت تقريرها عصر اليوم بشأن الطالبة لدى النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد إيهاب رمزى محامى الطالبة، خلال لقائه بالبرنامج المذاع على فضائية "ten"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه كانت هناك عدة جهات مسئولة خالفت القانون وخرجت فى عدد من وسائل الإعلام وقامت بإعلان هذه النتيجة بما يخالف القانون ويدع مجالا للشك أن هناك تلاعب يحدث للتغطية على هذه الجريمة، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية أحبت ألا تغلط اللجنة الثلاثية وأن الحيدة لم تكن فى جانبها، مؤكدا أنه سيصعد الامر باتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية بالطعن على اللجنة أمام النيابة العامة.

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