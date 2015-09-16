للبنات.. الجلوس 3ساعات متواصلة يسبب أضرارا خطيرة للأوعية الدموية بالساقين

نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن قضاء ثلاث ساعات من الجلوس المتواصل يسبب اضطرابات كبيرة فى وظيفة الأوعية الدموية فى الساقين عند الفتيات الصغيرات.>ووفقًا للدراسة التى نشرت فى مجلة علم وظائف الأعضاء، استخدم الباحثون تجربة شارك فيها الفتيات من عمر 7-10 سنوات لمعرفة أضرار الجلوس المتواصل لمدة 3 ساعات.

ووجد الباحثون انخفاض صحة الشريان الرئيسى قبل وبعد كل 3 ساعات من الجلوس، لافتين إلى أن صحة وظيفة الشريان تتطلب توازن فى تمدد (توسع) وانقباض (تضييق) قطر الشريان، ما يساعد على تنظيم تدفق الدم.

ووجد الباحثون أيضًا أن الجلوس لمدة 3 ساعات أدى إلى خفض 33? فى قدرة الشريان ليتمدد (يكبر)، مشيرين إلى أن 10 دقائق من ممارسة الرياضة، تمنع هذا التأثير السلبى للجلوس.

وأضاف الباحثون أن الفترات الطويلة من الجلوس يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأوعية الدموية وسبق أن أظهرت دراسة أن الجلوس لفترات طويلة يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.