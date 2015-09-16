للوقاية من السرطان والجلطات.. الخمسينيات السن الأمثل لتناول الأسبرين

كشفت الكلية الأمريكية للطب الوقائى عن الموعد الأمثل لتناول الأسبرين منخفض الجرعة، والذى ثبت أنه يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وسرطان القولون، حسب العشرات من الدراسات والأبحاث الطبية، حيث يقلل لزوجة الدم ويمنع حدوث الجلطات.

وأكد الباحثون أن الموعد الأمثل لتناول عقار الأسبرين منخفض الجرعة يرتبط بعمر الخمسينيات، حيث ثبت أنه يحد بشكل أكبر من خطر الإصابة بالجلطات والأورام، وكما لفتوا إلى أنه مناسب جدًا للأشخاص المعرضين للإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية خلال العشر سنوات اللاحقة، بينما لا يصلح فى الوقت نفسه للأشخاص المصابين بالنزيف.

>وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين تعدوا عمر الستين يجب أن يحصلوا على عقار الأسبرين عقب استشارة طبيبهم، ويجب أن يحدد الأطباء ذلك لكل حالة على حده، لأن استفادتهم تكون أقل من الأشخاص فى عمر الخمسين.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.