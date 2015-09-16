بعد 32 عاماً على سحب لقب "ملكة جمال أمريكا" منها...اللجنة تعتذر

لم يكن انتخاب ملكة جمال أمريكا لعام 2016 هو الحدث المهم الوحيد في الحفل الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي.

فقد شهد حفل انتخاب ملكة جمال أمريكا اعتذاراً رسمياً لملكة جمال أمريكا لعام 1984 Vanessa Williams من الجهة المنظمة للمسابقة بعد أن كانت قد جردتها من لقبها بسبب نشر صور عارية لها قبل 32 عاماً.

ولم يتوقف الأمر عند حد الاعتذار بل تواجدت Vanessa في الحفل كأحد أعضاء لجنة التحكيم لمسابقة ملكة جمال أمريكا لهذا العام في النسخة 95 من المسابقة.

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة ملكة جمال أمريكا لـ Vanessa كلمة قال فيها: "أريد أن أعتذر عن أي قول أو فعل جعلك تشعرين بأنك أقل من ملكة جمال".

وأوضحت Vanessa ، وهي أول ملكة جمال أمريكية من أصل إفريقي، أن مجلة "Penthouse" نشرت صورها حينذاك دون إذن مسبق منها.

يذكر أن الشابة Betty Cantrell، ملكة جمال ولاية جورجيا، توّجت على عرش جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 .

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