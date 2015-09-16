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بالمستندات سجن بوسي ثلاث سنوات

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بالمستندات سجن بوسي ثلاث سنوات بالمستندات سجن بوسي ثلاث سنوات

الثلاثاء 15-09-2015 15:47

حكمت المحكمة المصرية على المغنية الشعبية بوسي صاحبة أغنية "آه يا دنيا" بالحبس ثلاث سنوات غيابياً، وكفالة خمسة آلاف جنيه، في قضية إصدار شيك بدون رصيد.
وفي التفاصيل أن شخصاً يدعى محمود محمد محمود تقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش في نقابة المهن الموسيقية، يتهم فيها ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي بالنصب عليه بمبلغ 850 ألف جنيه، وقال إنه أثناء محاولته سحب المبلغ من أحد المصارف، تبيّن أنه من دون رصيد.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد تلقت بوسي إنذاراً من نقابة المهن الموسيقية لظهورها بشكل مثير في فيلم "عيال حريفة" مع صافيناز وأليسار وسعد الصغير، بضرورة توخّي الحذر في ملابسها فيما بعد، وإلا سيتم منعها من الغناء تنفيذاً للقرار الذي اتخذه نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر بمنع أي مطربة من الغناء إذا ارتدت ملابس مثيرة أو قامت بعمل إيحاءات غير لائقة.

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سيدتي