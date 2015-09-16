مدير أعمال رولا سعد: كلامها بأنني أهملتها فاجأني

استغرب كريم أبي ياغي مدير أعمال الفنانة رولا سعد السابق، تصريحات هذه الأخيرة التي طالته، عندما أشارت في مقابلة صحفية معها، إلى أنها تخلت عن خدماته كمدير لأعمالها، بسبب إهماله لها.

وفي دردشة مع "سيدتي نت" قال كريم أبي ياغي" لا يوجد خلاف بيني وبين رولا. انا أسست شركتي الخاصة ولم أعد أدير أعمال أي فنان. شركتي الخاصة تقوم بـ"Booking" للفنانين ومن بينهم رولا، كما أنني أنظم حفلات في "كازينو لبنان"، و"الميوزيك هول" في دبي. وبصراحة أنا فوجئت بكلام رولا".

كما أكد كريم أبي ياغي أنه أنفصل عن شركة "رو تانا"، وأضاف "أنا أملك شركة خاصة، ولقد تركت شركة "روتانا" لأنني أردت أن يكون لي مشروعي الخاص".

وعن أبرز ما حققه مع رولا خلال فترة تعاونهما، ردّ كريم" لا يوجد لديّ جواب على هذا السؤال".

يشار إلى أن كريم أبي ياغي، إلى جانب عمله في شركة "روتانا"، كان يقوم بمهمة إدارة أعمال رولا سعد منذ نحو عشر سنوات، أي بعد خلافه مع هيفاء وهبي التي كان يدير أعمالها أيضاً.