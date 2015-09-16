كلوي كاردشيان تتغزل بشقيقتها كيندال جينير

اختارت نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian طريقة مميزة لتعبّر عن فخرها بنجاح أصغر شقيقاتها Kendall Jenner.

فقد نشرت Khloe ، البالغة من العمر 31 عاماً، صورة مميزة لشقيقتها البالغة من العمر 19 عاماً خلال تقديمها آخر عروض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك، وأرفقتها النجمة بتعليق تتغزل فيه بشقيقتها حيث وصفت نظرة Kendall "بالقاتلة".

يشار إلى Kendall Jenner استطاعت أن ترسم لنفسها حياة مهنية ناجحة بعيداً عن شقيقاتها في عرض الأزياء، كما أنها حافظت على شكلها وجمالها الطبيعي على عكس عائلتها، كما استطاعت أن تنافس شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian.

وكان قد تردّد في وقت سابق أنّ Kim تشعر بالغيرة من أختها غير الشقيقة Kendall Jenner لأنّ اسمها بدأ يلمع ويحجز مكانته في عالم نجوم هوليوود.

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