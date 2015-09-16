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مفاجأة لـ ابتسام تسكت في عيد الأضحى وما قصتها مع مغني الراب الأمريكي؟

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مفاجأة لـ ابتسام تسكت في عيد الأضحى وما قصتها مع مغني الراب الأمريكي؟ مفاجأة لـ ابتسام تسكت في عيد الأضحى وما قصتها مع مغني الراب الأمريكي؟

الثلاثاء 15-09-2015 17:38

أعلن الشاعر الكويتي مصعب العنزي عيد الأضحى المبارك، موعد صدور كليب الأغنية التي كتبها لابتسام تسكت ولحنها ووزعها مراد الكزناي.
وسيبصر فيديو كليب "مغربية وافتخر" النور بعد ستة أشهر على صدور الأغنية على اليوتيوب. وقد تعاملت خريجة "ستار أكاديمي 10" في الفيديو كليب الذي ستظهر فيه بقفاطين تقليدية، مع مصمم الأزياء المغربي " روميو" .
كما تعاونت ابتسام تسكت مع مغني الراب الأمريكي من أصول مغربية، رشيد بنمسعود الملقب بـ two tone بأغنية جديدة أصدرتها مؤخراً تحت عنوان " ولي ليا "، وقد حققت نسبة مشاهدات عالية فاقت مليونين في أقل من أسبوعين .

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