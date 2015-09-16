أحمد حلمي يفاجئ محبيه بصورة له من أمام مدرسته في جدة

عُرف الفنان المصري الكوميدي أحمد حلمي بأنه قضى طفولته وأيام دراسته بمراحلها المختلفة في المملكة العربية السعودية "بجدة".

ضمن ذلك فاجأ الفنان أحمد حلمى عبر حسابه الخاص به على موقع الفيس بوك محبيه بصورة حديثة له من أمام بوابة مدرسته الثانوية القديمة بمدينة جدة معلقًا عليها قائلًا:" أمام باب مدرستي في جدة، ذكريات".

لتنهال عليه التعليقات من محبيه من دولة السعودية معبرين له عن حبهم له، وأنه مرحب به ببلده الثاني السعودية، فيما علق آخرون أنهم هم كذلك كانوا يدرسون في تلك المدرسة ولكن بأعوام مختلفة.

واستعاد المتابعون للفنان أحمد حلمي ذكريات دراستهم، واصفين إياها بأحلى الأيام التي لا تعوض، فيما طالب آخرون الفنان بمكان إقامته الحالية في جدة ليقوموا باستقباله والترحيب به ومقابلته شخصيًّا، معبرين له عن سعادتهم وتشوقهم لرؤيته.