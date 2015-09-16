أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد حلمي يفاجئ محبيه بصورة له من أمام مدرسته في جدة

Google+ Print
أحمد حلمي يفاجئ محبيه بصورة له من أمام مدرسته في جدة أحمد حلمي يفاجئ محبيه بصورة له من أمام مدرسته في جدة

الثلاثاء 15-09-2015 02:00

عُرف الفنان المصري الكوميدي أحمد حلمي بأنه قضى طفولته وأيام دراسته بمراحلها المختلفة في المملكة العربية "بجدة".

ضمن ذلك فاجأ الفنان أحمد حلمى عبر حسابه الخاص به على موقع الفيس بوك محبيه بصورة حديثة له من أمام بوابة مدرسته الثانوية القديمة بمدينة جدة معلقًا عليها قائلًا:" أمام باب مدرستي في جدة، ذكريات".

لتنهال عليه التعليقات من محبيه من دولة السعودية معبرين له عن حبهم له، وأنه مرحب به ببلده الثاني السعودية، فيما علق آخرون أنهم هم كذلك كانوا يدرسون في تلك المدرسة ولكن بأعوام مختلفة.

واستعاد المتابعون للفنان أحمد حلمي ذكريات دراستهم، واصفين إياها بأحلى الأيام التي لا تعوض، فيما طالب آخرون الفنان بمكان إقامته الحالية في جدة ليقوموا باستقباله والترحيب به ومقابلته شخصيًّا، معبرين له عن سعادتهم وتشوقهم لرؤيته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل