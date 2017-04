Maybelline تزيّن عارضات نيويورك في أسبوع الموضة

بيروت- سيدتي نت

يشرح Dominique عن مصدر الوحي لهذه الإطلالة قائلاً: "إنّها تلك الفتاة العصرية التي تتزحلق نهاراً على لوح تزلّج، مرتدية ملابس من الدنيم مع شعر ملفوف إلى الأعلى على شكل كعكة، ثمّ تعود مساءً بعد أن زيّنت الشمس بشرتها بنفحة برونزية جميلة.

الإطلالة إذاً مفعمة بالنضارة والتوهج إنّما مع لمسة ورديّة ناعمة.“

بدأ Dominique أوّلاً بوضع كريم الأساس Fit Me! Foundation على كامل البشرة ليتبعه بخافي العيوب Fit Me!

Concealer. بعدئذ، استعمل مستحضر DreamLumi Touch Highlighting Concealer كمفتّح تحت العينين

وعلى منطقة الجبين، الأنف والذقن (T-Zone). وتابع Dominique المكياج عبر إضفاء اللون البرونزي وتحديد معالم الوجه مع Master Sculpt حول الأنف والمناطق الخارجية للوجه، مسلّطاً الضوء على نقاط الوجه البارزة التي تلتقط الضوء

وتعكسه، والزاويتين الداخليّتين للعينين. بعد انتهائه من ذلك، قام بمزج درجتي Keep it Classy وNude Perfection من Color Drama Lip Kohls ووضع المزيج على خطّ الرموش السفلى والجفنين حتّى عظمتي الحاجبين لمنح إطلالة دافئة أنيقة. ثمّ طبّق ظلّ العيون Color Show Monoبلون Chic Taupe بشكل ناعم على طيّة الجفن، كما غلّف الرموش العليا بطبقتين من مسكارا The Falsies Mascara.

لجأ خبير المكياج إلى Brow Satin Smoothing Duo لمنح الحاجبين مظهراً محدداً وناعماً، وتعزيز طولهما إلى حد ما، ثمّ اختتم ذلك بتمشيطهما بواسطة الفرشاة الموجودة داخل الباليت. وبالتالي، أتت الإطلالة ناعمة وجميلة وكأنّ الحاجبين متروكان على طبيعتهما: مفعمان بروح الشباب وغير منتوفين. أخيراً، اكتملت الإطلالة مع مستحضر Baby Lips الذي وضعه Dominique

على الشفتين وعظمتي الخدين للحصول على بريق برونزي رقيق.