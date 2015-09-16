أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة داخل منزل عامل بسوهاج

Google+ Print
ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة داخل منزل عامل بسوهاج ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة داخل منزل عامل بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاة، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، من ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد التربح والاتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام عامل باستخدم منزله كورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية المحلية.

وتم استهداف منزل م ع م 60 عامًا ويقيم ببندر المنشاة والسابق اتهامه فى عدد "5" قضايا سلاح وتبين عدم تواجده، وتم ضبط "8" ماسورة لفرد محلى و"1" شنيور و"1" سكين لقطع الحديد و"1" ماكينة خراطة و"1" مسطره مدرجه و"1" ياى و"10" بنطة تخريم و"2" ماسورة مجوفة و"2" منشار حدادى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4548 إدارى مركز المنشاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365