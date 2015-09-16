ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة داخل منزل عامل بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاة، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، من ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد التربح والاتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام عامل باستخدم منزله كورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية المحلية.

وتم استهداف منزل م ع م 60 عامًا ويقيم ببندر المنشاة والسابق اتهامه فى عدد "5" قضايا سلاح وتبين عدم تواجده، وتم ضبط "8" ماسورة لفرد محلى و"1" شنيور و"1" سكين لقطع الحديد و"1" ماكينة خراطة و"1" مسطره مدرجه و"1" ياى و"10" بنطة تخريم و"2" ماسورة مجوفة و"2" منشار حدادى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4548 إدارى مركز المنشاة.