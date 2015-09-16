مصدر ليبى: منع "الثنى" من السفر لمالطا بيد مجموعة مسلحة فى مطار الأبرق

أكد مصدر بالحكومة الليبية المؤقتة، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسلحين منعوا عبد الله الثنى، رئيس الحكومة المؤقتة، من السفر إلى مالطا، وذلك فى مطار الأبرق الدولى.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء الليبى تم نقله إلى مكان آمن بعد منعه من السفر، لحضور مؤتمر دولى فى جمهورية مالطا، مؤكدا أن مشادة وتبادلا لإطلاق النار حصل بين عناصر حماية مطار الأبرق والمجموعة المسلحة التى حاولت الاعتداء على الثنى.

وأكدت مصادر أمنية ليبية أن أحد مسئولى عملية الكرامة بالبيضاء على صلة بالمجموعة التى حاولت الاعتداء على الثنى وتوقيفه بمطار الأبرق، وأن ثمة صلة أيضا بين هذا الشخص ومجموعته مع "المهدى اللباد" نائب رئيس الحكومة للشئون الأمنية، والموقوف عن العمل من قبل الثنى بشأن شبهة فساد وتجاوزات إدارية .

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