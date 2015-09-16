مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يأمر بزيادة القوات لمحاصرة المسجد الأقصى

أمر القائم بأعمال المفتش العام لشرطة إسرائيل العميد بنتسى ساو اليوم الثلاثاء بمواصلة تعزيز لواء القدس بالمئات من أفراد الشرطة بالمسجد الأقصى.

وأكد ساو فى تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة فى ختام جلسة ترأسها لتقييم الأوضاع على خلفية تصاعد التوتر فى باحة الحرم القدسى الشريف لليوم الثالث على التوالى، أن الشرطة "لن تذخر جهدًا بالوسائل والقوات كلما اقتضت الضرورة ذلك".

وشدد ساو على أن الشرطة عاقدة العزم على تقديم أى من المخلين بالنظام العام إلى العدالة، مشيرًا إلى أنه أمر بتكثيف المساعى على الصعيد الاستخباراتى بهدف القاء القبض على "المشاغبين" فى إشارة منه للمرابطين بالمسجد الأقصى.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مساء جلسة طارئة لمناقشة سبل تكثيف الإجراءات لمكافحة ظاهرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على السيارات فى القدس المحتلة ومحيطها.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واستفزازات إسرائيلية لليوم الثالث على التوالى وسط تصاعد المواجهات بين المصلين والمعتكفين فى المسجد وشرطة الاحتلال وذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية.