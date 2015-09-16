قيادى بحماس يدعو السلطة لإطلاق يد المقاومة فى الضفة لتنتفض ضد إسرائيل

طالب خليل الحية، القيادى فى حركة حماس، السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمنى، وإطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية لتنتفض فى وجه إسرائيل.

وقال الحية فى كلمة له خلال مسيرة نظمتها حركة حماس بمدينة غزة نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: آن الأوان أن يُمنع التنسيق الأمنى، ويذهب رجاله إلى مزابل التاريخ، وأن تشتعل الضفة نارا على القدس".

وأضاف: "جئنا اليوم لنعلن انحيازنا للمسجد الأقصى، ونعزز مقاومتنا وثوابتنا الوطنية وفى مقدمتها القدس"، مستنكراً الصمت العربى والدولى تجاه ما يجرى فى القدس والمسجد الأقصى.

وجدد تأكيده على أن المسجد الأقصى يمر فى أخطر مرحلة فى تاريخه، مناشداً الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده بالدفاع عنه بكل ما يملك.