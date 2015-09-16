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إصابة 3 أشخاص فى اشتباك بالرصاص بمخيم جنين فى الضفة الغربية

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إصابة 3 أشخاص فى اشتباك بالرصاص بمخيم جنين فى الضفة الغربية إصابة 3 أشخاص فى اشتباك بالرصاص بمخيم جنين فى الضفة الغربية
قالت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحى أحدهما إصابته خطيرة فى اشتباك بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين فى مخيم جنين.

وقال محمود السعدى مسؤول الإسعاف والطوارئ فى محافظة جنين إن إحدى الإصابات فى الرأس والإصابتين الأخريين فى الجزء السفلى من الجسم، وقال إبراهيم رمضان محافظ جنين إن الاشتباك المسلح وقع بعد تعرض مبنى المحافظة لإطلاق نار، وأضاف فى تصريحات للصحفيين أن قوات الأمن لاحقت مطلقى النار داخل مخيم جنين حيث تعرضت لإطلاق نار مباشر أدى الى وقوع عدد من الاصابات.

واتهمت حركة الجهاد الإسلامى قوات الأمن الفلسطينية بمداهمة مهرجان كانت تنظمه فى المخيم نصرة للمسجد الأقصى، وقال شهود عيان إن حالة من التوتر سادت مخيم جنين بعد هذه الأحداث
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