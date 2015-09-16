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المرصد السورى: ارتفاع ضحايا قصف للمعارضة غرب حلب لـ 38 شخصا

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المرصد السورى: ارتفاع ضحايا قصف للمعارضة غرب حلب لـ 38 شخصا المرصد السورى: ارتفاع ضحايا قصف للمعارضة غرب حلب لـ 38 شخصا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 38 شخصا على الأقل بينهم 14 طفلا قتلوا اليوم الثلاثاء عندما قصفت قوات من المعارضة السورية ثلاثة أحياء تخضع لسيطرة فى غرب حلب.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد الذى يتابع الحرب السورية من خلال من المصادر إن أكثر من 150 شخصا أصيبوا وأضاف أن هذا واحد من أكبر أعداد القتلى الذين يسقطون فى قصف للمعارضة على مناطق تحت سيطرة الحكومة فى المدينة.

وذكر أن المعارضة قصفت الأحياء بعشرات من قذائف المورتر والصواريخ.
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مصر 365

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