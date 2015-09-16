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"المبادرة الفلسطينية": إسرائيل تستغل انشغال العرب للبطش بالأقصى

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"المبادرة الفلسطينية": إسرائيل تستغل انشغال العرب للبطش بالأقصى "المبادرة الفلسطينية": إسرائيل تستغل انشغال العرب للبطش بالأقصى
قال الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن تحرك الدول العربية تجاه أزمة المسجد الأقصى ضعيف، وإسرائيل تظن أن انشغال العرب بالمشكلات الداخلية والصراعات الجارية بالمنطقة تفتح لها بابا كى تبطش بالمسجد الأقصى، موضحاً أن القضية خطيرة وليست فقط تهويد المسجد الأقصى، والقضية بها إهانة لكرامة وشرف كل عربى ومسلم وفلسطينى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه لا بد أن تعرف إسرائيل أن هناك ثمنا لما تقوم به، موضحا أن إسرائيل اخترقت كل المعاهدات.

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