عبداللهيان: تفعيل المبادرة الإيرانية لحل أزمة سوريا بعد مشاورات مع موسكو

كشف مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان النقاب عن تفعيل المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية عقب اجراء مشاورات مع المسؤولين الروس خلال الأيام القادمة..

وفى تصريح لوكالة أنباء الاذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الثلاثاء، أكد أمير عبد اللهيان ان المبادرة الايرانية لحل الأزمة السورية تم عرضها من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته الى دمشق الشهر الماضى على الرئيس السورى بشار الأسد، الذى رحب بالرؤية الايرانية الايجابية، مضيفا بعض المقترحات عليها.. وأضاف عبداللهيان فى التصريح الذى اوردته وكالة انباء فارس ان ميزات وخصائص المبادرة الايرانية انها تتمحور حول دور الشعب السورى فى تحديد مستقبل بلاده ومنع وقوع أى فراغ فى السلطة ومكافحة الارهاب ومساعدة المشردين وارسال مساعدات انسانية الى هذا البلد.

ونوه الى أن إيران تعتبر هذه المبادرة مكملة لجهود الأمم المتحدة ومبادراتها لحل الأزمة السورية حيث تواصل طهران تشاورها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية بهذا الخصوص على أمل تهيئة الظروف لتطبيق هذه المبادرة سياسيا.

وشدد عبداللهيان على أن هذه المبادرة ستعطى المعارضة السياسية حق المشاركة فى مستقبل سورية وتمنع نمو الجماعات الارهابية فيها عبر مكافحتها بشكل جادن وأوضح بان هذه المبادرة تأخذ بعين الاعتبار ايضا الدور المحورى للرئيس بشار الأسد فى الوحدة الوطنية السورية والجهود الجادة فى مكافحة الارهاب.

وفيما يخص الوجود العسكرى الروسى فى سورية ، ضرورة مكافحة الارهاب بشكل قوي، مضيفا أن الجانب الروسى توصل الى هذه القناعة وهى أن ما يسمى بالتحالف الدولى لمكافحة الارهاب و"داعش" المشكل من قبل الولايات المتحدة غير فاعل وغير مؤثر فى مهمته هذه.

>