"حماس" تنظم مسيرات حاشدة فى قطاع غزة نصرة للمسجد الأقصى

نظمت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء مسيرات حاشدة فى مناطق متفرقة من قطاع غزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك الذى يتعرض لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه لليوم الثالث على التوالى بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وقال عضو المكتب السياسى لحماس خليل الحية، خلال مسيرة دعت لها الحركة بمدينة غزة، "إن الاحتلال الإسرائيلى لن يهنأ ولن يفرح أو يطول مقامه فى مدينة القدس المحتلة، ووجه رسالة للاحتلال قائلا "لن يطول مقامكم البائس فى الأقصى، وستطردون وتسحقون".

ودعا الشعب الفلسطينى للانتفاض نصرة للأقصى وضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى المتواصل بحقه.مطالبا الجاليات الفلسطينية فى العالم بمحاصرة سفارات إسرائيل تنديدا باعتداءات جيشها ومستوطنيها على الأقصى، وطالب الحية السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمنى وإطلاق يد المقاومة بالضفة لتنتفض فى وجه الاحتلال.قائلا:"آن الأوان أن تنتفض الضفة نارا نصرة للقدس والمسجد الأقصى".

وفى رفح جنوب قطاع غزة، قال عطا الله أبو السبح القيادى فى "حماس" خلال مسيرة نظمتها الحركة نصرة للأقصى إن المرابطين هزموا إسرائيل على أبواب المسجد بتصديهم الشجاع لمحاولات اقتحامه، وحذر أبو السبح الاحتلال من مغبة الاستمرار فى محاولات لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.مهددا بأن المقاومة الفلسطينية لن يطول صبرها على ممارساته العدوانية وستستخدم كافة الوسائل للدفاع عن المسجد.

وأضاف: "لن تفلح إسرائيل فى تنفيذ مخططاتها؛ لطالما هناك رجال كأمثال المرابطين فى الأقصى وغزة والضفة"، بدوره، قال النائب بالمجلس التشريعى عن حركة (حماس) عبدالرحمن الجمل إن ما يعانى منه قطاع غزة من أزمات متتالية لن ثنينا عن نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وقال الجمل، خلال مسيرة دعت لها الحركة نصرة للمسجد الأقصى واحتجاجا على أزمة الكهرباء بالمحافظة الوسطى (وسط القطاع)، إن المسجد الأقصى يتعرض لمؤامرة كبيرة تنفذ على مرحلتين الأولى إبعاد ومطاردة المرابطين والثانية تقسيمه زمانيا ومكانيا وهذا ما لا نسمح بحدوثه.

>