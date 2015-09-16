حكومة طرابلس تنفى تنفيذ حكم الإعدام بحق سيف الإسلام القذافى الخميس

نفت وزارة العدل بحكومة طرابلس فى ليبيا "غير معترف بها دوليا"، اليوم الثلاثاء، الأنباء التى نقلتها المواقع الإخبارية حول تنفيذ حكم الإعدام بحق سيف الإسلام القذافى وعدد من رموز النظام الليبى السابق يوم الخميس المقبل.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، مؤكدة أن الحكم الصادر غير نهائى وفير قابل للتنفيذ إلا بعد صدور حكم تأييد من المحكمة العليا.

- الأمم المتحدة تنتقد حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافى