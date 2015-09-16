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مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن التصعيد بالمسجد الأقصى

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مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن التصعيد بالمسجد الأقصى مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن التصعيد بالمسجد الأقصى

أرشيفية

طالبت جمهورية العربية إسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، بالتوقف الفوري عن سياسة التصعيد وانتهاك المقدسات الدينية والمداهمات المستمرة في المسجد الأقصى، محذرةً من مخاطر الاستمرار في هذا النهج التصعيدى.

وحثت مصر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية على تحمل المسئولية تجاه حماية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونزع فتيل الأزمة الراهنة من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للمداهمات الجارية ضد المسجد الأقصى والاعتداءات على المصليين من أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولي.

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