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باحثون يصنعون خميرة تحتوى على المادة الفعالة للحشيش لعلاج السرطان والإيدز

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باحثون يصنعون خميرة تحتوى على المادة الفعالة للحشيش لعلاج السرطان والإيدز باحثون يصنعون خميرة تحتوى على المادة الفعالة للحشيش لعلاج السرطان والإيدز
تمكن فريق من العلماء الألمان من تطوير سلالة خاصة من الخميرة باستخدام الهندسة الوراثية، تتمتع بالقدرة على إنتاج التتراهيدروكانبينول "THC"، المادة الفعالة الرئيسية فى مخدر الحشيش، والتى تتمتع بفوائد صحية مثيرة، وبالتالى يمكن استخدامها لعلاج مرضى السرطان والتصلب المتعدد دون أن يصابوا بالهلوسة والأعراض الجانبية الخطيرة للحشيش.

وأكد التقرير أن هذه هى المرة الأولى على الإطلاق التى يتم فيها إنتاج مادة التتراهيدروكانبينول داخل المعمل، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام هذه التقنية الرائعة لتصنيع أدوية أكثر فاعلية وأرخص ثمنًا، وذلك لعلاج السرطان وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأضاف الباحثون أنهم يبحثون حاليًا استخدام وسائل أكثر تطورًا لإنتاج الخميرة المعدلة بالهندسة الوراثية، وبالتالى تصنيع أدوية أكثر كفاءة وفاعلية لعلاج الأمراض الخطيرة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

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