"ليلة المأكولات البحرية" في "جفينور روتانا"

يأخذ فندق "جفينور روتانا" زائره ببيروت إلى البحر مساء كل خميس، في ليلة بعنوان Fisherman’s Catch Night من خلال "البوفيه" المفتوح الذي يقدّمه مطعم و"تراس" Olive Garden. يشكّل الأخير مكاناً مثالياً للسمر الخميس، على إيقاع أنغام البيانو، وذلك حتى التاسعة مساء، من ثم غناء ثنائي موهوب، في مزيج متناغم من الأذواق ومذاقات البحر الأبيض المتوسط.

تعدّ "ليلة المأكولات البحرية" التي تحمل توقيع فندق "جفينور روتانا" ببيروت حصرية لأطباق ثمار البحر والمقبلات والسلطات، حيث تقدم صنوف الطعام الأفضل في المدينة بأسعار جدّ تنافسية، إلى جانب مجموعة من الحلويات اللذيذة، كالشوكولاتة والفاكهة و"الكيك" والحلوى الشهيرة "أم علي". ويشمل هذا العرض أيضاً المشروبات.

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*للمزيد من المعلومات، زوري: www.rotana.com