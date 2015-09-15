مرتضى: لن أتعامل مع رئيس الوزراء مثل محمود طاهر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولجنة الأندية أنه سيتعامل مع رئيس الوزراء القادم أيًا كان اسمه رغم خلافه سياسيًا مع رئيس الحكومة الحالي.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "القيادة السياسية اختارت رئيس الوزراء، ورغم اختلافي مع القيادة السياسية على تعيينه، إلا أنني سأتعامل معه".

واستقال إبراهيم محلب من رئاسة الوزراء ليتم تعيين شريف إسماعيل لخلافته.

وتابع: "لن أخاصمه، مثلما فعل محمود طاهر مع لجنة الأندية".

وواصل رئيس الزمالك تلميحاته: "هناك من يتعالى على الأندية، ويشعر أن أنفه فوق الجميع، رغم أن السكة والحديد والترام أقدم من الأهلي والزمالك".

وأوضح: "سنرسل وفدًا من لجنة الأندية لعرض حقوق الأندية ومستحقاتها المتأخرة لدى التليفزيون بقيمة 30 مليون جنيه".

وأشار مرتضى منصور إلى أنه يرفض بيع مباريات الدوري حصري على قناة واحدة، لأن احتكار المسابقة سيؤدي إلى انخفاض قيمتها الفنية.

وأتم: "لن نسمح بعرض المباريات مجانًا على البث الفضائي لقناة نايل سبورت، بل ستشتري شارة البث مثل باقي القنوات".