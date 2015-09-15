بالفيديو.. محمود ياسين التهامى ينشد بـ"آخر النهار".. وخالد صلاح: نحتاج لإنعاش روحى

فى حلقة ذات طابع روحانى استضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، القارئ والمنشد محمود ياسين التهامى ومجموعته الإنشادية، لإلقاء العديد من الأناشيد الدينية داخل أستوديو برنامج "آخر النهار" بسبب اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

وألقى المنشد محمود ياسين التهامى، فى بداية الحلقة المذاعة على فضائية "النهار"، إنشادًا لوالده الشيخ ياسين التهامى، فيما ألقى الشيخ محمود هلال أحد أعضاء فرقة الإنشاد "مولاى إنى ببابك قد بسطت يدى" للشيخ سيد النقشبندى، الأمر الذى نال إعجاب خالد صلاح، وجميع ضيوف البرنامج.

كما أنشد محمود ياسين التهامى" قمر سيدنا النبى" ،و "مولاى صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن إصراره على استضافة محمود ياسين التهامى فى حلقة اليوم الثلاثاء، كنوع من التغيير للطقس الذى نعيشه حالياً وثُقل دم الأخبار الحالية، خاصة مع اقتراب موسم الحج الذى يحتاج إلى هذا الإنعاش الروحانى والحنين إلى الروحانيات ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم.