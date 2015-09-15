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"الخارجية": لا دليل على ما نشر عن اختطاف "داعش" 12 مصريًا بليبيا

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"الخارجية": لا دليل على ما نشر عن اختطاف "داعش" 12 مصريًا بليبيا "الخارجية": لا دليل على ما نشر عن اختطاف "داعش" 12 مصريًا بليبيا
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على ما نشرته وكالة أنباء إيطالية باختطاف داعش 12 مصريًا بمدينة سرت الليبية، إن هذا الخبر يبدو أنه لا أساس له من الصحة أو دقيق، لأنه نشر فى أحد المواقع ولم ينشر فى أى موقع أخر، موضحًا أن وزارة الخارجية تحركت من خلال السفارة المصرية فى ليبيا، وقام السفير من باتصالاته، ولا يوجد أى شىء يؤكد صحة الخبر.

وعن حادث الواحات، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيتم الإعلان عن التحقيقات عقب انتهائها، لافتًا إلى أنه يتم متابعة تناول الإعلام الغربى للموضوع ويتم الرد على أى مزايدات.


>- وكالة أنباء إيطالية تزعم: "داعش" يختطف 12 مصريًا فى مدينة سرت الليبية

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