"المترو" يعلن بدء تشغيل القطار المكيف الرابع للجمهور بالخط الأول

أعلن المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو بدء تشغيل القطار المكيف الرابع الجديد للجمهور بالخط الأول المرج/ حلوان، ضمن الـ20 قطار الجدد المتعاقد على توريدهم مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 2.2 مليار جنيه لصالح الخط الأول.

وأكد العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع" الدفع بالقطار الرابع بعد انتهاء الشركة من كافة اختبارات وتجارب التشغيل، والتأكد من معايير السلامة بهذا القطار، مشيرا إلى بدء تشغيل هذا القطار ليعمل مع القطارات الثلاثة الجديدة التى تم الدفع بها بالخط الأول الأيام الماضية.