محمود ياسين التهامى لـ"خالد صلاح":الدولة لم توفر لنا مكانًا لتعليم الإنشاد

طرح القارئ والمنشد محمود ياسين التهامى، شكواه ببرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، المذاع على فضائية "النهار"، حيث أكد أنه لم يوجد لديه مكان لتعليم الشباب والأطفال الإنشاد الدينى بالرغم من وعود المسئولين له خاصة وزارة الثقافة فى هذا الصدد، مضيفًا ساخرًا: "أسمع كلامك أصدقك أشوف فعلك أستعجب".

وناشد محمود ياسين التهامى، الرئيس بالاهتمام بهذا الشأن وتوفير مكان له لتعليم الجيل الصاعد الإنشاد الدينى الصحيح الذى يعمل على مواجهة التطرف وعدم الانجراف وراء التطرف فى ظل التأثير الكبير للجماعات المتطرفة فى وجدان الشباب فى السن الصغيرة، لافتًا إلى أن مدرسة الإنشاد التابعة له بها 100 طالب.

وأوضح الشيخ محمود ياسين، أنه لم يأت وزير ثقافة فى الحكومة إلا وتحدث معه وحصل منه على وعود لتوفير مكان له لتعليم الطلاب فى مدرسته ولكن فى النهاية لم تنفذ تلك الوعود، لافتًا إلى أنه يقوم باستئجار أماكن باستمرار بالساعات من أجل تعليم الطلاب فى مدرسته، مضيفًا: "الدولة لو عاوزة تشتغل مرحب بيها ولو مش عاوزة إحنا شغالين"، فيما تضامن الكاتب الصحفى خالد صلاح مع شكوى "التهامى" من أجل توفير مكان له لتعليم الطلاب الإنشاد الدينى الذى يحمى الشباب من التطرف.

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