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سفير مصر بـ"مكسيكو": نشر بيان بصحف المكسيك لكشف ملابسات حادث السياح

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سفير مصر بـ"مكسيكو": نشر بيان بصحف المكسيك لكشف ملابسات حادث السياح سفير مصر بـ"مكسيكو": نشر بيان بصحف المكسيك لكشف ملابسات حادث السياح
قال ياسر شعبان، السفير المصرى بالمكسيك، إنه تم احتواء أزمة مصرع السياح المكسيكيين فى واقعة الواحات إعلاميا، موضحا أنه سيتم غدا نشر بيان بالصحف المكسيكية لعرض وجهة النظر المصرية باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وكشف ملابسات حادث مقتل السياح عن طريق الخطأ بالصحراء الغربية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الصحيفة الأولى "اللى فورما" فى المكسيك لنشر الخطاب بها، بالإضافة إلى صحف مكسيكية أخرى تصدر باللغة الإنجليزية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن اتصال السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى بنظيرته المكسيكية مهّد الطريق أمامه لمقابلتها وشرح وتوضيح الموقف المصرى عن الخطأ غير المقصود، موضحا أن الجانب المكسيكى هو من عرض على الجانب المصرى تنظيم مؤتمر صحفى مع جميع وكالات الأنباء، لعرض وجهة النظر المصرية وكشف ملابسات الحادث الذى وقع فى منطقة عمليات ضد العناصر الإرهابية.


>- الرئيس السيسى يؤكد لنظيره المكسيكى متابعته التحقيقات فى حادث "الواحات"

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مصر 365

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