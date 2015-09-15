نقل موقف سيارات الأجرة القديم بالقنطرة غرب إلى موقع آخر

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الموافقة على البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل موقف السيارات الأجرة القديم بمدينة القنطرة غرب من وسط المدينة إلى الموقع الجديد، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن أهالى ومواطنى القنطرة غرب وتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة.

وأشار إلى سرعة إعداد الدراسات والرسومات الهندسية الخاصة باستثمار موقع الموقف القديم لصالح خدمة أهالى ومواطنى القنطرة غرب، مؤكدا أنه سيتم نقل الموقف إلى مكانه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وفى الوقت نفسه سيتم تسليم موقع الموقف القديم لبدء تنفيذ إجراءات استثماره، مؤكدا أنه لن يباع منه سنتيمتر واحد لأنه حق أصيل لشعب القنطرة ومواطنيها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للجنة العليا للنقل والمرور، التى عقدها المحافظ، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى التخطيط العمرانى والشئون القانونية والمرور ومشروع المواقف.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على استئناف تنفيذ أعمال خطة المحافظة لتطوير جميع مواقف السيارات العمومية وأجرة الأقاليم وتطويرها ورفع كفاءتها بالشكل اللائق باسم محافظة الإسماعيلية والتأكيد على رؤساء الأحياء برفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات داخل المواقف بدائرة كل منهم وعمل الصيانة الدورية لدورات المياه العمومية.

كما تم تناول بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بحركة النقل والمرور على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

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