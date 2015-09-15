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المحكمة العسكرية الليبية تبرئ أبن عم القذافى وتدين 6 آخرين بالسجن‎

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المحكمة العسكرية الليبية تبرئ أبن عم القذافى وتدين 6 آخرين بالسجن‎ المحكمة العسكرية الليبية تبرئ أبن عم القذافى وتدين 6 آخرين بالسجن‎
برأت المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة مصراتة الليبية سيد محمد قذاف الدم أبن عم القذافي، مما نسب إليه من تهم من بينها "استغلال القوات المسلحة لأغراض سياسية"، كما أدانت المحكمة ستة متهمين آخرين بالسجن فترة تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات ونصف،وذلك لتعاونهم مع نظام القذافى فيما برأتهم من تهمِ أخرى.

وأمرت المحكمة بطرد المتهمين الستة من الجيش الليبي، وأجلت الحكم فى قضايا أربعة آخرين إلى جلسة الثانى عشر من أكتوبر المقبل.

وأرجات المحكمة العسكرية فى جلستها أيضا اليوم، محاكمة 26 متهماً آخرين إلى جلسات 28 من سبتمبر الجارى بناء على طلب بعضهم بتكليف محامٍ لهم، وطلبات محامى بقية المتهمين الآخرين بالاطلاع على ملفات موكليهم.

يُشار إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة مصراتة تأسست فى عام 2012 وعقدت منذ تأسيسها جلسات للنظر فى قضايا العسكريين من رموز نظام القذافي.
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