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الفلسطينيون يتوقعون حضور "مئات الزعماء" رفع علمهم فى الأمم المتحدة

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الفلسطينيون يتوقعون حضور "مئات الزعماء" رفع علمهم فى الأمم المتحدة الفلسطينيون يتوقعون حضور "مئات الزعماء" رفع علمهم فى الأمم المتحدة
قال المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه يتوقع حضور "مئات الزعماء" لرفع العلم الفلسطينى خارج مقر الأمم المتحدة فى وقت لاحق هذا الشهر.

كانت الجمعية العامة أقرت بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضى المقترح الذى قدمه الفلسطينيون برفع العلم، وسط معارضة ثمانى دول فقط، وأبلغ منصور الصحفيين اليوم الثلاثاء أن العلم سيرفع يوم الثلاثين من سبتمبر ، وهو اليوم الذى سيوجه فيه الزعيم الفلسطينى محمود عباس كلمة أمام التجمع السنوى لزعماء العالم فى الأمم المتحدة.

وأقر تصويت الأسبوع الماضى أيضا رفع علم الفاتيكان، وهى الدولة الوحيدة الأخرى غير العضو بالأمم المتحدة التى تتمتع بوضع مراقب، ولم يتضح ما إذا كان الفاتيكان سيرفع علمه أم لا. وقال إنه لن يفعل ذلك قبل زيارة البابا فرانسيس للأمم المتحدة فى الخامس والعشرين من سبتمبر
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