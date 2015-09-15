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جاكوب زوما يشير إلى احتمال قيام عمر البشير بزيارة جديدة لجنوب افريقيا

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جاكوب زوما يشير إلى احتمال قيام عمر البشير بزيارة جديدة لجنوب افريقيا جاكوب زوما يشير إلى احتمال قيام عمر البشير بزيارة جديدة لجنوب افريقيا
ترك الرئيس الجنوب افريقى جاكوب زوما الباب مفتوحا الثلاثاء أمام زيارة جديدة لنظيره السودانى عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد بضعة أشهر من مشاركته فى قمة الاتحاد الافريقى فى جنوب افريقيا بدون التعرض لمتاعب.

وذكر الرئيس زوما التى كان يتوجه الى الصحافيين على هامش لقاء مع دبلوماسيين أجانب، بان السودان بلد عضو فى منتدى التعاون بين الصين وافريقيا الذى سيعقد اجتماع قمة فى جوهانسبورغ فى ديسمبر المقبل.

وأضاف "وهكذا ينتظر ان تشارك السودانية" فى القمة التى ستضم الصين و50 دولة افريقية، وكان البشير الذى تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب، زار جوهانسبورغ فى منتصف يونيو للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي.

وكانت محكمة فى بريتوريا منعته من مغادرة البلاد فى انتظار حكم نهائى لكن الحكومة لم تأبه لهذا الامر وتركته يستقل طائرته من قاعدة عسكرية، والأسبوع الماضى طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب افريقيا ان تشرح قبل الخامس من أكتوبر "وجهات نظرها بشأن الوقائع المتعلقة بحضور عمر البشير قمة الاتحاد الافريقى فى جوهانسبورج فى 13 و14 و15 يونيو 2015".

وأكد الرئيس الجنوب أفريقى "اننا ندرس حاليا هذا الطلب. وسنتخذ بعد ذلك قرارا بشان تتمة الأحداث إذا دعت الضرورة"، وكانت تنقلات عمر البشير فى جنوب أفريقيا فى يونيو الماضى اثارت جدلا حادا، وقدم التحالف الديموقراطى أبرز احزاب المعارضة مذكرة لحجب الثقة لعزل جاكوب زوما لكن بدون جدوى، معتبرا أنه ساعد "قاتلا" على التملص من العدالة.
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