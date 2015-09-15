مندوب ليبيا بمجلس الأمن يحذر من فشل الحوار الوطنى دون التوصل إلى حكومة

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم الدباشى إن الحوار الوطنى الليبى بدأ ينحرف بعيداً عن هدفه، وحذر الدباشى فى تصريحات صحفية له نشرت اليوم، من مغبة اتجاه المحاصصة الذى يسلكه المتحاورون من الفرقاء الليبيين فى مدينة الصخيرات المغربية.

وقال الدباشى إن المتحاورين قد يكسبون ويخسر الشعب الليبى بسبب مبدأ المحاصصة الذى تجرى عليه عملية تقديم الأسماء المرشحة لنيل المناصب فى حكومة الوفاق الوطنى المزمعة ، مشيراً فى الوقت ذاته إلى خطر العودة إلى المربع الأول دون التوصل إلى حكومة فعالة أو جيش أو شرطة حسب تعبيره.

يذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا “بيرناندينو ليون” قد أشار فى جلسة الحوار الأخيرة فى المغرب إلى أن المتحاورين توصلوا إلى ما يمكن اعتباره توافقاً على النقاط الأساسية على أمل التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول العشرين من شهر سبتمبر الجاري.

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