وزير الصحة: مفارم جديدة للتخلص من النفايات الطبية بدمياط

كتب : طارق عبد العزيز منذ 1 دقيقة

صرح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، بإنه سيتم حل مشكلة النفايات الطبية بمحافظة دمياط خلال أسابيع قليلة من خلال ٥ مفارم حديثة للنفايات الطبية، والتي ستؤدي لحل المشكلة تماما، مشيراً إلى إنه من المقرر استبدال محارق النفيات الطبية بمفارم جديدة تتناسب والظروف المعيشية لمحافظة دمياط والتي تتميز بكونها صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، بإنه قد تم بالفعل إصدار أمر توريد لإحدى الشركات لتوريد ٥ مفارم حديثة بتكلفة ٨ مليون و٤٧٥ ألف جنيه للتخلص الأمن من النفايات الطبية بدمياط، وجاري تجهيز أماكن تلك المفارم بالمحافظة.