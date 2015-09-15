21 نوفمبر محاكمة مروجى الشائعات عن الزميلة أمانى الأخرس

حددت محكمة جنح الدقى، جلسة 21 نوفمبر المقبل لمحاكمة إبراهيم منصور، رئيس تحرير صحيفة التحرير وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة الجريدة، و5 صحفيين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وشائعات ضد الزميلة امانى الاخرس، يعاقب عليها القانون.

وأشارت الدعوى التى تقدم بها أنور عبد العزيز الرفاعى المحامى موكلا عن أمانى الأخرس، نائب رئيس قسم فيديو 7 بـ"اليوم السابع" أن الطالبه اثناء تواجدها بمحل عملها بجريدة اليوم السابع صباح يوم الثلاثاء 18 أغسطس فوجئت بجريدة التحرير تتناول اسمها ومحل عملها بالسب والقذف على صفحات الجريدة الأولى والسادسة والسابعة، وكانت الجريدة خصصت لمحاربتها وتشويه سمعتها والتأثير على نشاطها الاعلامى قاصدة بذلك نشر الشائعات والاثارة حولها وحول جهه عملها ملصقا بها أفعال وصفات لو صحت لأوجبت احتقارها بين أهلها وذويها، وكذلك معاقبتها جنائيا على ما ادعوه عليها .

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