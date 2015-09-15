ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح فى ضبط ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش، حيث تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطارًا بتمكن النقيب إسلام جوهر معاون مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة له، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط خميس م م وشهرته خميس كرش (45 سنة) عاطل، مقيم العزبة الغربية بمرسى مطروح والمسجل شقى خطر، وبحوزته بندقية خرطوش بروح واحدة عيار 12 محلية الصنع وطلقة خرطوش وفارغ طلقة خرطوش من ذات العيار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الصيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.