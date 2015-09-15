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مدير آثار أسوان ينفي سقوط أي أجزاء أثرية من معبد كوم أمبو

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مدير آثار أسوان ينفي سقوط أي أجزاء أثرية من معبد كوم أمبو مدير آثار أسوان ينفي سقوط أي أجزاء أثرية من معبد كوم أمبو

معبد ادفو

نفى مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة نصر سلامة، اليوم الثلاثاء، سقوط أحد الكتل الأثرية الحجرية الخاصة بعتبة الصالة الثانية بمعبد كوم أمبو نتيجة العاصفة التربية التي اجتاحت منطقة المعبد أمس الاثنين.

وقال مدير الآثار – في تصريح اليوم – إن ما سقط هو عبارة عن حشو بناء لأعمال ترميم سابقة بالصالة الثانية بالمعبد وهو غير أثري، مشيرا إلى أن فريقا من الأثريين والمرممين نجحوا في إعادة ترميمه وإعادته لأصله مرة أخرى.

وأضاف أنه تم إعادة تركيب 5 بلاطات غير أثرية أيضا سقطت من سقف متحف التماسيح المخصص للإله “سوبيك” عند المصري القديم والمتواجد داخل معبد ادفو، مشيرا إلى أن معبد كوم أمبو استقبل اليوم زواره من السائحين الأجانب والمصريين بشكل طبيعي.

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