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208 مرشحًا إجمالى المرشحين في قنا … واستبعاد 6 بسبب تعاطي المخدرات

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208 مرشحًا إجمالى المرشحين في قنا … واستبعاد 6 بسبب تعاطي المخدرات 208 مرشحًا إجمالى المرشحين في قنا … واستبعاد 6 بسبب تعاطي المخدرات

الانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، أن إجمالى من تقدموا بأوراقهم لمجلس النواب فى جميع دوائر محافظة قنا بعد إغلاق باب الترشح بلغ 208 مرشحين، فيما تم استبعاد 6 مرشحين بسبب إيجابية تحليل تعاطى المخدرات.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اجمالى عدد المرشحين فى جميع دوائر المحافظة بلغ 208 مرشحين.

وأشار البيان إلى أن المرشحين فى اليوم الأخير بالدائرة الأولى بمركز ومدينة قنا، هم: جمال النجار وعبد الله أبو العلا، عضوا مجلس الشعب السابقين، ومحمد أحمد مصطفى وشهرته حماده الجبلاوى، وأحمد راجى أبو الوفا، وعياد راغب خليل، وعبد الباقى عبيد.

وفى الدائرة الثانية بمركزى قوص وقفط، ترشح محمد طايع سعد، وأبو الحسن الجزار، وعبد الفتاح دنقل وأنس دنقل، ومعتز محمد محمود، ومصطفى النحاس، والدكتور محمد يونس، ومحمد محمود سيد أبو جعبور، ومحمود سعيد، وعبد النبى أحمد إسماعيل.

و قال مصدر مسرول بمستشفى جراحات اليوم الواحد بقنا إنه تم تسليم جميع التقارير الطبية للمرشحين الذين تقدموا لإجراء الكشف الطبى، وجميع العينات كانت سلبية باستثناء 6 عينات جاءت إيجابية لتناول المخدرات لمرشحين من دوائر أبو تشت ونجع حمادى وفرشوط ونقادة وقوص.

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