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محافظ بنى سويف يشارك 300 طالب فى زراعة النخيل بشارع السادات

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محافظ بنى سويف يشارك 300 طالب فى زراعة النخيل بشارع السادات محافظ بنى سويف يشارك 300 طالب فى زراعة النخيل بشارع السادات
أعرب المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الشباب المشاركون فى حملات نظافة وتجميل وزراعة شوارع مدينة بنى سويف، ومساهمتهم فى نشر الوعى وتنمية السلوكيات الإيجابية ما يؤدى إلى استجابة المواطنين لها وتفاعلهم معها.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى ختام المرحلة الأولى من فعاليات حملة "معا بنى سويف أحلى" لتشجير وتجميل شوارع مدينة بنى سويف ضمن المبادرة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجامعة بهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة والارتقاء بسلوكيات المواطن بالإضافة إلى رفع الوعى نحو ترشيد الاستهلاك فى المياه والكهرباء.

وشارك المحافظ 300 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة فى زراعة النخيل بشارع السادات.

يذكر أن هذه المبادرة تأتى بالتزامن مع تنفيذ المحافظة لحملات نظافة وتجميل وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة على عدة مراحل وتشمل نظافة ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة وترميم الأرصفة والطرق.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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