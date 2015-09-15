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بالصور.. افتتاح المعرض السنوى لمضبوطات إدارة البحث الجنائى بالبحيرة

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بالصور.. افتتاح المعرض السنوى لمضبوطات إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بالصور.. افتتاح المعرض السنوى لمضبوطات إدارة البحث الجنائى بالبحيرة
شهد اليوم اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سالم مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، افتتاح المعرض السنوى لمضبوطات إدارة البحث الجنائى خلال 5 أشهر الماضية.
>اليوم السابع -9 -2015

تم عرض المضبوطات خلال 5 أشهر داخل نطاق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 334 قطعة سلاح متنوعة، 29 تشكيلا عصابيا من بينهم 4 تشكيلات تخصص سرقة سيارات بإجمالى 103 متهمين، تحرير 2741 قضية تموينية متنوعة.

كما تم ضبط 18 خلية إرهابية بإجمالى عدد 143 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وضبط 86 واقعة إرهابية، وفى مجال الأموال العامة تم ضبط 304 قضايا أموال عامة متنوعة.
>اليوم السابع -9 -2015

وأكد اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا على ضرورة حسن معاملة المواطنين لإعادة الثقة من جديد فى جهاز الشرطة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو. وأشاد مساعد وزير الداخلية خلال تفقده لمعرض إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بمجهودات إدارة البحث الجنائى.

وتفقد مساعد الوزير المعرض برفقة اللواء أحمد أبو عقيل مدير الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا بحضور اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الجهات السيادية بالبحيرة وذلك بمقر قوات أمن البحيرة بمدينة دمنهور.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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