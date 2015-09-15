المصرى للقيادات الشبابية يؤهل القيادات التنفيذية والبرلمانية بالغربية

نظمت مؤسسة القادة بالتنسيق مع المجلس المصرى للقيادات الشبابية برنامج تأهيل وإعداد القيادات التنفيذية والبرلمانية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية محافظ الغربية فى مقر قاعة المجلس المحلى الشعبى بمدينة طنطا.

وحاضر فى اليوم الأول الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، متحدثًا عن الإدارة بين "العلم والمهارة" وكيفية إعداد مدير ناجح يرتقى لدرجة القائد.

وتناول اليوم الثانى محاضرة عن القانون، وكيفية اكتساب المدرب المهارات القانونية ومفهوم العدالة الانتقالية للمستشار عادل ماجد "نائب رئيس محكمة النقض بالقاهرة"، وسيستمر ويختتم البرنامج غدا، الأربعاء، بحضور مكثف من المشاركين.

وقالت مايسة العشماوى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "القادة"، إن هناك حضورا لافتا للمرأة وشباب العاملين فى مؤسسات الدولة.